  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesinden beklenmeyen Rusya kararı
Dünya

Avrupa ülkesinden beklenmeyen Rusya kararı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 15:49:00 -
Avrupa ülkesinden beklenmeyen Rusya kararı

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde Rutte'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrim içi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.

Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin "daha önce görülmemiş" bir şekilde olduğuna dikkat çeken Rutte, “Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız.” dedi.

Rutte, Zelenskiy’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay