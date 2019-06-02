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Avrupa ülkesindeki Türk camisine sabotaj

Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da bulunan Türk Diyanet Vakfı çatısı altında hizmet veren Fetih Camii’nde yangın çıktı. Olayın sabotaj olduğu konuşuluyor.

02 Haziran 2019 Pazar 09:32
Avrupa ülkesindeki Türk camisine sabotaj

Danimarka’da başkent Kopenhag’ın 35 kilometre batısındaki Hedehusene kasabasındaki Fetih Camii’nde yangın çıktı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında hizmet veren ve 2013 yılında inşa edilen Fetih Cami'nin çatı katında öğleden sonra yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangının ardından camide incelemelerde bulunan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında bu tür bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

İpek, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir can kaybının olmadığını, maddi hasar bulunduğunu söyledi.

Her türlü önlemin alınması konusunda yetkililerle temaslarının devam edeceğini kaydeden İpek, “Bizim yetkililerden beklentimiz sadece Türk toplumunun değil tüm Müslümanların saldırı gibi tehlikelerinden korunması yönünde. Bu konuda onlar da iş birliği yapacaklarını bize belirtiyorlar” diye konuştu

Fetih Camii Yönetim Kurulu Üyesi Turan Akbulat, caminin güvenlik kayıtlarını yetkililere teslim ettiklerini belirterek, "Şu anda inceliyorlar herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu diye, ancak görünen o ki herhangi bir sıkıntılı durum ve olay yok sadece çatıdaki bulunan güneş enerji panellerimizden çıktığı tahmin ediliyor” dedi.

Akbulut, bayram namazını kendi camilerinde kılamayacak olmalarına üzüldüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:32
  1. Danimarka
  2. Fetih Camii’

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Bir müslüman küfür ülkesinde tabi olarak yaşayamaz. Buna cevaz yoktur. Onların açıp kapama iznine tabi mescidde imar edemez. İslam ibadet değildir. Kuran hüküm kitabıdır. İslam ise hayatın tamamıdır. Adalet = Allahın hükümleridir. Onları hakem tayin etmek ise küfre sebep haramdır. Dost olmak ise onlardan olmaya vesiledir.. Düşmanlar arasında canda malda dilde güvenliği yoktur. ve bu doğal ve bu şekilde yaşamak ise küfre sebep haramdır. Mağara arkadaşları mağaraya sığınmaları Allahtan yardım dilemeleri öldürülmemek yada döndürülmemek içindir. Evlilik,miras,dost düşman edinme,savaş barış müttefik olmak,giyinme,yeme içme,ticaret, vergi tüm bunlar din işidir. İslam ise Allahın hükümlerine teslim olmak demektir.

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