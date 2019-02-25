Avrupa ülkesinde uçak kazası! Ölüler var
İspanya'nın Corral de Ayllon şehri yakınlarında seyir halindeki bir uçak düştü. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 01:23
İspanya'nın başkenti Madrid’in 100 kilometre kuzeyinde seyir halindeki küçük bir uçak düştü. Uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
“Kastilya ve Leon” Bölgesi Acil Durumlar Birimi, Başkent Madrid’in 100 kilometre kuzeyinde Corral de Ayllon şehri yakınlarında küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu.
2 kişi hayatını kaybetti
Kazanın, uçak La Nava havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yaşandığı ve uçaktaki 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın hemen ardından olay yerine giden bir görgü tanığı, enkaza ulaştığında, kazazedelerin hareketsiz olduğunu söyledi. Polis kazanın sebebinin araştırıldığı açıkladı.
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