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Dünya Avrupa ülkesinde şaşırtan olay! 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu
Dünya

Avrupa ülkesinde şaşırtan olay! 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu

Polonya'da son 10 yıldır hiç erkek bebek dünyaya gelmeyen Miesjsce Odrzanskie köyünde erkek bebek dünyaya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:43:00 -
Avrupa ülkesinde şaşırtan olay! 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu

Polonya'nın Miesjsce Odrzanskie köyünde büyük bir coşku yaşanıyor. Son 10 yıldır erkek bebeğin dünyaya gelmediği köyde erkek bebek doğması büyük sevince neden oldu. Miesjsce Odrzanskie köyünde yaşayan Anna Milek isimli kadın 10 yıl sonra erkek bebek dünyaya getirdi.

İtfaiyeciler hevesle bekliyor

Erkek çocuk olmadığı için itfaiye ve can kurtaran gibi güç gerektiren işlerde bile kadınların çalıştığı köyde, bu durum büyük coşkuya neden oldu. Haberi alan gönüllü itfaiyeciler, yeni erkek çocukların büyümesini hevesle beklediklerini söyledi.

Tesadüf mü bilimsel mi?

Öte yandan bebek nüfusundaki bu dengesizliğin sadecebir tesadüf mü yoksa bilimsel bir neden mi olduğu ise bilinmiyor. Köyün belediye başkanı bir jest yaparak doğan erkek bebeğin isminin meşe ağaçlarına ve bazı sokaklara verileceğini açıkladı.

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