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Dünya Avrupa ülkesinde salgın kontrolden çıktı! Yardım gönderdiler
Dünya

Avrupa ülkesinde salgın kontrolden çıktı! Yardım gönderdiler

Almanya'dan sonra Fransa ve Lüksemburg da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin nüfusa göre dünyada en yüksek olduğu ve salgının kontrol altına alınamadığı Portekiz'e yardım gönderdiklerini açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:22:00 -
Avrupa ülkesinde salgın kontrolden çıktı! Yardım gönderdiler

Almanya'nın tıbbi yardımının Lizbon'a ulaşmasının ardından, Fransa ve Lüksemburg da salgının kontrol altına alınamadığı Portekiz'e yardımda bulunduklarını duyurdular.

Almanya’dan Portekiz’e destek

Portekiz Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Fransa'nın bir doktor ve üç hemşire, Lüksemburg'un ise iki doktor ve iki hemşire gönderdiğini aktardı.

Portekiz'de salgın kontrolden çıktı

Hemen hemen bütün kentlerin 'kırmızı bölge (riskli bölge)' ilan edildiği Portekiz, nüfusa göre Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülke.

Almanya da 8 askeri doktor, 18 hemşire ve hijyen uzmanından oluşan bir ekibi, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki iş birliği programının bir parçası olarak 3 haftalık bir görevlendirme ile 3 Şubat'ta Lizbon'a göndermişti.

 

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