Avrupa ülkesinde neler oluyor? ABD’ye onlarca gemisavar sipariş verdiler

Teslim edilecek bu yeni siparişler, teslimatları Ocak 2024’te başlayan MM40 B3C gemisavar füzelerinin mevcut envanterine eklenecek. Ayrıca MBDA şu anda hizmette olan MM40 B3 füzelerini de B3C versiyonuna yükseltmekte. B3C varyantı, MM40’ın operasyonel yeteneklerini geliştirmektedir. Şirket bu sayede daha iyi menzil, isabet ve karşı önlemlere daha fazla direnç sunmayı amaçlamaktadır.

Exocet füze ailesi, deniz, hava ve kara tabanlı sistemler dahil olmak üzere çeşitli platformlardan fırlatılabilmektedir. Yüksek ses altı hızda olan Exocet füzeleri, B3C varyantı ile 200 kilometre menzili aşmaktadır. Ayrıca bu varyant dijital radyo altimetre ve yeni bir arayıcı başlığa sahiptir. Bu sayede modern elektronik karşı tedbirlere ve radara görünürlüğü düşük olan gemilere karşı kabiliyetlerini artırmaktadır.

Yeni nesil Exocet, Fransız Donanması’nın FREMM sınıfı gibi fırkateynlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda füze, Eylül ayında Fransız Donanması’nın FREMM sınıfı hava savunma fırkateyni Alsace’dan yapılan atış testini başarıyla geçmişti. Ayrıca yapılan testin günümüz harp sahası koşullarınca yoğun elektronik harp ortamında gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. FREMM DA Alsace fırkateyni, bu test atışı ile birlikte Exocet MM40 Block 3C ateşleyen ilk Fransız gemisi olmuştur.

Exocet MM-40 Block 3C

780 kilogram ağırlığa ve 6 metreden daha kısa uzunluğa sahip olan Exocet MM-40B3C, yeni navigasyon paketinin artırılmış doğruluğu, eş zamanlı hedef süresiyle çok düşük sea-skimming irtifasında, optimize edilmiş 3 boyutlu yaklaşma yörüngelerine ve farklı açılardan terminal saldırılara olanak tanımaktadır.

Füze, denizdeki hedefleri ayırt etmek ve seçmek için gelişmiş bir J-bant aktif arayıcıya sahiptir. Exocet, kara hedefleri için ise GPS doğruluğuna bağlı olarak çalışmaktadır. 200 kilometreden fazla menzile sahip olan Exocet MM-40B3C subsonic olarak hedefine uçmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğu gelişmiş arayıcı başlığı ile de önceki modellerine kıyasla gelişmiş özelliklere sahiptir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO





