  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Avrupa ülkesinde 'intihar' yasası kabul edildi! "Medeniyette ilerliyoruz"
Gündem

Avrupa ülkesinde 'intihar' yasası kabul edildi! "Medeniyette ilerliyoruz"

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle meclise getirilen ötanazi yasası kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:39:00 - 2020-12-17 20:47:53
Avrupa ülkesinde 'intihar' yasası kabul edildi! "Medeniyette ilerliyoruz"

İspanya'da 20 yılı aşkın süredir tartışmalara neden olan ötanazi yasası, mecliste yapılan oylamada 138 aleyhte oya karşı 198 lehte oyla kabul edilip, senatoya gönderildi.

Yasanın, senato ve ardından yine mecliste onaylanıp, 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ötanazi için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak şartları getiren yasaya göre, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan çaresiz hastalıklara yakalananlar kendi istekleriyle bunu talep edebilecek.

İspanya böylece Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada ve Avustralya'nın ardından ötanazinin yasal olduğu dünyadaki 6. ülke olacak.

Konuya ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ülke için büyük bir sosyal kazanım. Özgürlükte, medeni haklarda ve onurda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox Partisi tepki gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...
Gündem

Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...

Türk savaş uçakları, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ile koruma sağladı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay