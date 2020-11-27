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Dünya Avrupa ülkesinde iğrenç olay! ‘Survivor’da mide bulandıran anlar
Dünya

Avrupa ülkesinde iğrenç olay! ‘Survivor’da mide bulandıran anlar

İngiltere'nin Survivor'ı olarak da bilinen bir programda dün akşamki bölümünde mide bulandırıcı anlar yaşandı. Programda masaj yapılacağını sanan ünlü isimler, spa yatağına yatar yatmaz üstlerine böcekler döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:44:00 -
Avrupa ülkesinde iğrenç olay! ‘Survivor’da mide bulandıran anlar

Ünlü isimleri Avustralya'da bir ormana götüren reality program, zoraki koşullarda ve çeşitli yarışmalarla test ediyor.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar ise tam anlamıyla kan dondurdu.

Masaja gittiklerini sanan 4 isim, etrafı kapalı bir masaj yatağında yüzlerce sürüngen, böcek ve yılanlarla baş başa kaldı.

Tam 12 dakika o sürüngenlerle aynı yatakta kalan ünlü isimler deyim yerindeyse ecel terleri döktü. Yarışmacılar sürekli konuşarak birbirlerini sakinleştirmeye çalıştılar.

Böcek ve sürüngenlerden kurtulmak için saniye sayan kadınların üzerine son dakika sürprizi olarak devasa yılanlar bırakıldı.

Dehşet içinde kalan kadınlar her şeye rağmen görevi başarıyla tamamladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen programda her hafta en az oyu alan ünlü isim oraya veda ediyor.

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