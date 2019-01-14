Avrupa ülkesinde FETÖ skandalı! Yüzlercesini kabul ettiler

İsveç devlet televizyonu, İsveç Göçmen Dairesi tarafından Türkiye’den 15 Temmuz’dan sonra kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verildiğini duyurdu.

İsveç Televizyonu'nun haberine göre, darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçan FETÖ’cülerin İsveç Göçmen Dairesi'ne yaptıkları sığınma başvurularının yüzlercesine oturma ve çalışma izninin verildiği belirtildi. Haberde, çalışma izni alanlarının Türkiye’de devam eden FETÖ davaları ile bağlantısı olduğu da ifade edildi.

2018'de 872 kişiydi

Haberde, İsveç’e kaçan FETÖ’cülerin sayısının 2015 yılında 253, 2016 yılında ise son aylardaki aşırı artış ile 738’e çıktığı kaydedildi. 2017 yılında ise bu sayı 872’ye yükselirken, 2018 yılında sığınma ve çalışma isteyen FETÖ’cülerin sayısı 493 kişi oldu. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.