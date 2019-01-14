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Avrupa ülkesinde FETÖ skandalı! Yüzlercesini kabul ettiler

Avrupa ülkesi İsveç, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye'den kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:02
Avrupa ülkesinde FETÖ skandalı! Yüzlercesini kabul ettiler

İsveç devlet televizyonu, İsveç Göçmen Dairesi tarafından Türkiye’den 15 Temmuz’dan sonra kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verildiğini duyurdu.

İsveç Televizyonu'nun haberine göre, darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçan FETÖ’cülerin İsveç Göçmen Dairesi'ne yaptıkları sığınma başvurularının yüzlercesine oturma ve çalışma izninin verildiği belirtildi. Haberde, çalışma izni alanlarının Türkiye’de devam eden FETÖ davaları ile bağlantısı olduğu da ifade edildi.

2018'de 872 kişiydi

Haberde, İsveç’e kaçan FETÖ’cülerin sayısının 2015 yılında 253, 2016 yılında ise son aylardaki aşırı artış ile 738’e çıktığı kaydedildi. 2017 yılında ise bu sayı 872’ye yükselirken, 2018 yılında sığınma ve çalışma isteyen FETÖ’cülerin sayısı 493 kişi oldu. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:02
  1. FETÖ
  2. İsveç

YORUM YAZ

  • hayrihayri58 dk önce
    adamdaki surata bak nur topu masallah heryerinden rahmet fiskiriyor adeta.... gülermisin aglarmi... kardesim bunun gibisini Evliyaullahdan görenler, decalla baliklama atlamazmi! Allah Milletimize akil fikir versin! Pezev. hoca/mehdi diyeninimi ararsin, papaza, seyh diyeninimi... Allah Allah, ne günlere kaldik!

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