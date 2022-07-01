  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesinde enflasyon 36 yılın zirvesinde
Dünya

Avrupa ülkesinde enflasyon 36 yılın zirvesinde

İtalya'da enflasyon haziranda son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 13:07:00 -
Avrupa ülkesinde enflasyon 36 yılın zirvesinde

İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23