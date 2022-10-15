Avrupa ülkesi Türkiye'ye karşı F-35 siparişi verme kararı aldı! Sinsi adım

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, ABD'den ek 20 adet daha F-35 savaş uçağı almayı planladıklarını söyledi.



Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından New York'ta değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Hardalias, Yunanistan'ın, uluslararası hukuka ve Avrupa müktesebatına göre hareket ettiğini belirterek, egemenlik hakları konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.

Hardalias, ülkesinin, tarihindeki "en iddialı" silahlanma programını başlattığını, bu kapsamda tehlike ve tehditlere daima "hazır" olduklarını dile getirdi.

Yunanistan ile ABD arasında savunma ve stratejik iş birliğine değinen Hardalias, bunun, Yunanistan için "temel bir seçim" olduğunu belirtti.

Hardalias, ülkesinin, ABD ile imzaladığı savunma ve güvenlik anlaşmalarına dikkat çekerek, "Dedeağaç Limanı, hem NATO güçleri hem de bir enerji merkezi olarak ABD ve NATO için en yüksek stratejik öneme sahip" dedi.

20 adet F-35 savaş uçağı

20 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye talep mektubu gönderildiğini hatırlatan ve buna yönelik ek satış taleplerinin olabileceğini belirten Hardalias, ABD'den 20 adet daha F-35 savaş uçağı tedarik etmeyi "ihtimal" dahilinde değerlendirdi.

Hardalias, F-35 hakkında "Hem Yunanistan hem de NATO için faydaları olan güçlü hava filosu yaratacak bir uçak" ifadelerini kullandı.

Hardalias, "Yunanistan, ABD'nin tutarlı ve güvenilir bir müttefiki olmuştur ve öyle kalacaktır" dedi.