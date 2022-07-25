Avrupa ülkesi Türkiye'den Bayraktar TB2 almak için seferber oldu! Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için 1 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı alımına yönelik Polonya'da başlatılan bağış kampanyası tamamlandı. Kampanyada hedeflenen yaklaşık 4.7 milyon euronun toplandığı duyuruldu.

Kampanyayı başlatan gazeteci Slawomir Sierakowski, Polonya'da yayımlanan Krytyka Polityczna dergisine verdiği demeçte 22 milyon 500 bin Polonya Zlotisi (yaklaşık 5 milyon dolar) hedefine ulaşıldığını söyledi.

Mayıs ayında Litvanya'da başlayan ve kısa sürede toplanan bağış kampanyası sonrası aynı süreç Polonya'da da başlatılmıştı.

TVN24'e konuşan gazeteci Sierakowski, "Şimdiye kadar tüm bu korkunç olayları sadece medya aracılığıyla izleyebildik. Şimdi Ukrayna'yı savunmak ve Ukraynalılar için bir şeyler yapmak için kendimize bir şans verdik." dedi.

Polonya'da 1 adet TB2 SİHA alımı için başlatılan kampanyaya 200.000'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Ukrayna ordusuna destek için başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede TB2 alımı için kampanya düzenlendi.

Bugün kadar benzer kampanyalar Ukrayna, Polonya ve Litvanya'nın yanı sıra Norveç ve Kanada'da da yapıldı.

Kaynak: Euronews