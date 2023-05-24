  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdulkadir Selvi’den, Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıracak teklif

HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin pes dedirtti! Çin'i fena vuracak...

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Vay anam vay! Rezalet ki ne rezalet

Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır sonunda bunu da dedi! Sende hiç mi utanma yok?

Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Hadi, buna da cevap verin bakalım

Arsa mı araba mı? Mert Başaran öyle bir örnek verdi ki yok artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!
Dünya

Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 18:40:00 - 2023-05-24 18:46:28
Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!

Avrupa sürekli olarak Rus gazını alma noktasında Rusya'nın kapısını çalmasına rağmen buna karşılık son dönemler yanlı tutumu başka yollara itmek zorunda kaldı. Avrupa ülkesinin Beklenmedik bu tutumu şaşırttı ve tedirginliğe sebep oldu.

Sıcak bir yaz beklentisi ve yüksek arz nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bin m3 başına 340 dolara kadar geriledi. Kommersant gazetesi 2021 haziran ayından sonra ilk kez fiyatın bu noktaya gerilediğine dikkat çekiyor.

Uzmanların tahmini yazın fiyatın 220-280 dolara kadar düşeceği yönünde.

Avrupa, Ukrayna'ya düzenlenen özel askeri operasyondan sonra Rusya ilişkileri asgariye indirmek için doğal gaz alımında ABD başta olmak üzere diğer tedarikçilere yönelmişti.

Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca bu yıl ilk kez ortak ihaleler yoluyla gaz alıyor.  Turkrus'un aktardığı bilgide fiyatların düşmesinde bu yöntemin de etkili olduğu belirtiliyor.

Kommersant ilgili haberine "Avrupa Rusya gazını unuttu" başlığını attı.

Gazeteye göre Rusya artık Avrupa yerine Asya pazarına satışlarını arttırarak denge bulma arayışında.

O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!
O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!

Ekonomi

O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23