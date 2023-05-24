Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!

Sıcak bir yaz beklentisi ve yüksek arz nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bin m3 başına 340 dolara kadar geriledi. Kommersant gazetesi 2021 haziran ayından sonra ilk kez fiyatın bu noktaya gerilediğine dikkat çekiyor.



Uzmanların tahmini yazın fiyatın 220-280 dolara kadar düşeceği yönünde.



Avrupa, Ukrayna'ya düzenlenen özel askeri operasyondan sonra Rusya ilişkileri asgariye indirmek için doğal gaz alımında ABD başta olmak üzere diğer tedarikçilere yönelmişti.



Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca bu yıl ilk kez ortak ihaleler yoluyla gaz alıyor. Turkrus'un aktardığı bilgide fiyatların düşmesinde bu yöntemin de etkili olduğu belirtiliyor.



Kommersant ilgili haberine "Avrupa Rusya gazını unuttu" başlığını attı.



Gazeteye göre Rusya artık Avrupa yerine Asya pazarına satışlarını arttırarak denge bulma arayışında.

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