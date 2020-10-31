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Dünya Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Vaka sayısı 1 milyonu aştı

Koronavirüsle mücadele eden İngiltere'de toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:48:00 -
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Vaka sayısı 1 milyonu aştı

İspanya ve Fransa’nın ardından İngiltere’de 1 milyon vaka sayısını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini söyledi.

İngiltere hükümeti, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde kademeli yerel kısıtlamalar uygularken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gelecek haftadan itibaren ulusal bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesi planlanıyor.

Kısıtlamaları Johnson açıklayacak

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyuracağını bildirdi.

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