Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 oldu.
İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 534 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 866 yükselişle 543 bin 379 olarak teyit etti.
Koronavirüs vaka sayıları Madrid'de artış göstermeye devam ediyor. Ülkede koronavirüs yüzünden son 7 günde 246 kişinin öldüğü ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 628'e yükseldiği belirtildi.
İspanya'da son 7 günde koronavirüs dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 60 hasta olduğu ve bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu açıklandı.
5 günde 44 bin 390 yeni vaka
İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 rakamına ulaştı.