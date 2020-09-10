Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 534 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 866 yükselişle 543 bin 379 olarak teyit etti.

Koronavirüs vaka sayıları Madrid'de artış göstermeye devam ediyor. Ülkede koronavirüs yüzünden son 7 günde 246 kişinin öldüğü ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 628'e yükseldiği belirtildi.

İspanya'da son 7 günde koronavirüs dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 60 hasta olduğu ve bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu açıklandı.

5 günde 44 bin 390 yeni vaka

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 rakamına ulaştı.