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Dünya Avrupa ülkesi duyurdu: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz
Dünya

Avrupa ülkesi duyurdu: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna topraklarının Rusya tarafından işgal edilmesi halinde 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 21:28:00 -
Avrupa ülkesi duyurdu: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini belirtti.

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak" dedi.

Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, “Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder” diye konuştu.

 

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