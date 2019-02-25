Avrupa ülkesi DHKP-C'yi terör listesine aldı İngiltere, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerini terör listesine alacağını açıkladı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, DHKP-C'yi terör listesine aldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi. İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

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