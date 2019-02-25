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Avrupa ülkesi DHKP-C'yi terör listesine aldı

İngiltere, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerini terör listesine alacağını açıkladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:33
Avrupa ülkesi DHKP-C'yi terör listesine aldı

İngiliz İçişleri Bakanlığı, DHKP-C'yi terör listesine aldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:33
  1. İngiltere
  2. DHKP-C

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