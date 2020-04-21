Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

SARAYBOSNA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bazı Avrupa ülkeleri, daha önce aldıkları tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Olağanüstü halin (OHAL) sürdüğü Sırbistan'da bugünden itibaren pazar yerleri açıldı, terziler ve tamirciler yeniden çalışmaya başladı.

Cuma günü saat 17.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı bugün saat 05.00'te sona ererken, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, 3,5 gün süren yasağa uymayan 1000'e yakın kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

İtalya'nın komşularından Slovenya'da son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, 77 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 9 artarak 1344'e yükseldi. Sloven hükümeti, firma likiditelerinin korunmasına ilişkin 2,8 milyon avroluk destek paketi hazırladığını duyurdu.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 48'e, vaka sayısının ise 1908'e çıktığını belirterek son dönemde ölü ve vaka sayısında gözlenen azalmadan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

- Almanya'da "Oktoberfest" iptal edildi

Almanya'da salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından alınan önlemler arasında maske takma zorunluğu getirilmemesine rağmen, bazı eyaletleler ve yerel yönetimler bu yönde karar almayı sürdürdü.

Saksonya, Thüringen, Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda ağız bölgesini kapatma zorunluğu getirilmesinin ardından Baden-Württemberg ve Saksonya-Anhalt eyaletleri de benzer kararlar aldı. Berlin eyalet yönetiminin de bugünkü toplantıda konuyu ele alacağı bildirildi.

Öte yandan, Bavyera'da geleneksel olarak eylül sonunda düzenlenen "Oktoberfest" adlı festivalin, Kovid-19 salgınından dolayı bu yıl iptal edildiği bildirildi. Eyalet Başbakanı Markus Söder, Kovid-19'a karşı aşı bulunmadan Oktoberfest'in düzenlenmeyeceğini açıkladı.

- Almanya'daki ligler mayısta "seyircisiz" oynanabilir

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ve Bavyera Başbakanı Söder, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 9 Mayıs'tan itibaren karşılaşmaların belirli koşullar altında seyircisiz oynanabileceğinin düşünebileceğini açıkladı.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de prensip olarak Bundesliga'da maçların seyircisiz oynanmasına olumlu baktığını belirterek "Seyircisiz maçların oynanması hiçbir maçın oynanmamasından daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Kulüpler Birliği (DFL), hükümetin büyük çaplı etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar yasaklamasının ardından perşembe günü yapılacak toplantıda karşılaşmaların seyircisiz oynanıp oynanmayacağını görüşecek.

- Karadağ'dan İtalya'ya destek

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, salgından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek İtalya'daki yaşlı nüfusu Karadağ'ın kıyı şehirlerinde misafir edebileceklerini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile irtibat halinde olduklarını aktaran Markovic, "Durum kontrol altına alındığında, özellikle Lombardiya'daki yaşlı nüfusu kıyı şehirlerimizde misafir edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Vatikan'daki toplam vaka sayısı 9'a yükselirken, son vakanın ofiste temas kurduğu tüm kişilerin testlerinin de negatif çıktığı bildirildi.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 28 bin 63/1436, İsveç 15 bin 322/1765, Avusturya 14 bin 873/491, Polonya 9 bin 737/385, Romanya 9 bin 242/482, Danimarka 7 bin 695/364, Norveç 7 bin 156/182, Çekya 6 bin 914/196, Sırbistan 6 bin 890/130, Finlandiya 4 bin 14/98, Macaristan 2 bin 98/213, Bosna Hersek 1342/51, Kuzey Makedonya 1231/55."

