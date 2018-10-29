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Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na bağlanmak istiyor

Güney Akım doğalgaz boru hattının önüne engel koyan Avrupa'nın Türk Akımı'na, Avrupa ülkelerinden teklif yağıyor. İtalya, Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler Türk Akımı'na bağlanmak istiyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na bağlanmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yle görüşmesinde yaptığı "İtalya, Türk Akımı'na bağlanabilir" açıklaması, Avrupa'nın bu doğalgaz boru hattına ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sputnik, Güney Akım doğalgaz boru hattının önüne engel koyan Avrupa'nın Türk Akımı'na yönelik yaklaşımına mercek tuttu.

Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararı nedeniyle 2014 yılında Güney Akım projesini durduran Avrupa, yaptığı hatanın farkına ancak 4 yılda varabildi. Karadeniz'in dibinden geçerek Bulgaristan'a, oradan da İtalya üzerinden Avusturya ve Balkan yarımadasına uzanması planlanan Güney Akım'ı siyasi gerekçelerle durduran Avrupa, Türkiye ve Rusya'nın 2016 yılında imzaladığı Türk Akımı'nda aynı hataya düşmeyecek gibi görünüyor.

İtalya, Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan bağlanmak istiyor

Zira İtalya, Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler Türk Akımı'ndan gaz almak istediklerini halihazırda Rus tarafına açıkça ifade etti.

ABD ve Ukrayna, Rusya-Avrupa yakınlaşmasına karşı

Elbette Rusya ve Avrupa'nın enerji alanında yakınlaşmasına karşı çıkanlar da var.

Bunların en önemlisi ABD. Zira tüm çabalara ve siyasi baskıya rağmen ABD'den Almanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme şansı giderek azalıyor. Ayrıca Alman Dışişleri, ABD'den LNG ihracatının Gazprom'la yapılan alışverişten çok daha yüksek fiyata gerçekleştiğini vurgulamıştı.

Rusya-Avrupa yakınlaşmasına bir diğer karşı çıkan ülke Ukrayna. Kiev yönetimi, Türk Akımı ve Kuzey Akım 2'nin inşası halinde transit ülke statüsünü ve yıllık 3 milyar dolarlık geliri kaybetme çekincesini taşıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:27
  1. Türk Akımı
  2. Rusya

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