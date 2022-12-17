Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında!

Enflasyon artışının gıda fiyatlarına da yansıdığı Avrupa ülkelerinde, yeni yılda ödenecek asgari ücretler belli olmaya başladı.

Fransa Çalışma Bakanlığı, asgari ücrete yüzde 1,81 zam yapıldığını açıkladı.

Buna göre ülkede 1 Ocak itibarıyla, aylık 24 euroluk artışla, asgari ücret bin 353 euro olacak.

Ancak asgari ücrete yapılan zam, artan maliyetler nedeniyle zorda olan halkın rahat nefes alması için yeterli olmadı.

Fransız demir yolu çalışanları maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha iş bıraktı.

Başta başkent Paris ve çevresinde olmak üzere, şehirler arası ulaşımda ve iç hat seferlerinde büyük ölçüde aksaklık oldu.

Belçika ve İngiltere'de son durum

Çalışanlar Belçika'da da ülke genelinde greve gidiyor..

Ülkenin üç büyük sendikası, artan enerji fiyatları ve düşük maaşlar nedeniyle ulusal düzeyde protesto gösterisi çağrısı yaptı.

İngiltere de farklı sektörlerde iş bırakma eylemlerinin olduğu bir güne uyandı.

Heathrow havalimanı çalışanları, ulaşım şirketi Eurostar'ın güvenlik personeli ve demir yolu işçileri greve gidiyor.

Almanya'da enerji krizi

Almanya'da, gaz ve elektriğe tavan fiyat uygulaması konusunda adım atıldı.

Almanya Federal Meclisi gaz ve elekrtik fiyatlarına sınırlama getiren yasayı onayladı.

Tüketicilerin hızlı artan fiyatlardan korunması amaçlanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için 16 eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.