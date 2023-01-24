Avrupa ülkeleri grevlerinde hesapta olmayan grev dalgası pençesinde! Bu kez fırıncılar ayağa kalktı

İngiltere'de meslek gruplarının dönüşümlü olarak düzenlediği grev dalgası sürüyor.

Sağlık sisteminin adeta felç olduğu ülkede ilk yardım ve ambulans çalışanları bir kez daha iş bıraktı.

Grevlere, ilerleyen günlerde, ebeler ve fizyoterapistlerin de katılması planlanıyor.

Grevler genişliyor

Sendikalar, 1 Şubat'ta da ortak greve hazırlanıyor. Bu greve, demir yolu işçileri, makinistler, üniversite çalışanları ve otobüs şoförleri katılacak.

Sonraki süreçte hemşireler bir kez daha greve gidecek.

İtalya'da benzin istasyonu çalışanları iş bırakacak. Grev nedeniyle benzin istasyonlarında hizmet tamamen duracak.

Ulaşım aksayacak. Halk ise endişeli.

Fransa'da fırıncılar ayakta

Fransa'nın başkenti Paris'te fırıncılar, artan enerji maliyetlerini protesto etti.

Yaklaşık bin fırıncı, ellerinde geleneksel Fransız ekmeği bagetlerle yüksek enerji fiyatları ve enflasyona tepki gösterdi.

"Bagetime dokunma" yazılı pankartlar taşındı, "Fırıncılar tehlikede" sloganı atıldı.

Ekonomi Bakanlığı'na yürüyen fırıncılar daha sonra oturma eylemi yaptı. Fırıncılar, enerjide tavan fiyat uygulamasına geçilmesini istedi.(TRT)