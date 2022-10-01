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Dünya Avrupa tedirginlikle bekliyordu! 'Kuzey Akım 2'de yeni gelişme
Dünya

Avrupa tedirginlikle bekliyordu! 'Kuzey Akım 2'de yeni gelişme

Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durdurulduğu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 22:01:00 -
Avrupa tedirginlikle bekliyordu! 'Kuzey Akım 2'de yeni gelişme

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Danimarka Enerji Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtilerek, boru hattındaki sızıntının durduğu bildirildi.

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