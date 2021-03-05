Avrupa, Sputnik-V aşısının onay sürecini başlattı

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), perşembe günü hızlı inceleme adı verilen süreci başlattı. Bu süreçte Sputnik-V'nin güvenliği ve etkisiyle ilgili daha önce yayımlanmış raporlar incelenecek. Eğer veriler uygun bulunursa EMA, Rusya'nın aşıya onayı için başvurda bulunmasına izin verecek.

AB, inceleme sürecinin başında, "Eldeki çalışmalar Sputnik-V'nin antikor üretimini tetiklediğini ve Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Rusya, bir süredir AB'nin Sputnik-V'yi onaylaması için lobicilik yapıyordu. AB üyesi ülkeler Slovakya ve Macaristan, EMA'nın tavsiyelerinin dışına çıkıp Sputnik-V aşı siparişlerini teslim almışlardı.

Lancet'te yayımlanan üçüncü faz çalışmalarına göre Sputnik-V, Koronavirüs'e karşı %91.6 etkili.