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Korona Virüs Avrupa, Sputnik-V aşısının onay sürecini başlattı
Korona Virüs

Avrupa, Sputnik-V aşısının onay sürecini başlattı

Avrupa Birliği, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Koronavirüs aşısıyla ilgili klinik deneme vakalarını incelemeye başladı. Bu adım, Avrupa Birliği'nde aşının kullanımının önünün açılması sürecini başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:07:00 - 2021-03-05 11:07:56
Avrupa, Sputnik-V aşısının onay sürecini başlattı

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), perşembe günü hızlı inceleme adı verilen süreci başlattı. Bu süreçte Sputnik-V'nin güvenliği ve etkisiyle ilgili daha önce yayımlanmış raporlar incelenecek. Eğer veriler uygun bulunursa EMA, Rusya'nın aşıya onayı için başvurda bulunmasına izin verecek.

AB, inceleme sürecinin başında, "Eldeki çalışmalar Sputnik-V'nin antikor üretimini tetiklediğini ve Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Rusya, bir süredir AB'nin Sputnik-V'yi onaylaması için lobicilik yapıyordu. AB üyesi ülkeler Slovakya ve Macaristan, EMA'nın tavsiyelerinin dışına çıkıp Sputnik-V aşı siparişlerini teslim almışlardı.

Lancet'te yayımlanan üçüncü faz çalışmalarına göre Sputnik-V, Koronavirüs'e karşı %91.6 etkili.

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