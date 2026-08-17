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Gündem Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!
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Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!

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Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!

Yemen ordusu, Cevf ilinde konuşlanan Husilere ait toplanma noktalarına ve mevzilere yönelik geniş çaplı bir roket operasyonu gerçekleştirdi.

Yemen ordusu, Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla hedef aldığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, 6. Askeri Bölge Komutanlığına bağlı birliklerin Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla vurduğu belirtildi.

Öte yandan, orduya ait silahlı insansız hava aracı, Marib kentinin güneyindeki Ayrif Cephesi'nde Husilere ait askeri aracı vurdu.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

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