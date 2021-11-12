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Dünya Avrupa semalarında hareketli saatler! Rus bombardıman uçakları bölgeye girmeye çalıştı
Dünya

Avrupa semalarında hareketli saatler! Rus bombardıman uçakları bölgeye girmeye çalıştı

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçakları Avrupa semalarında gerilime neden oldu. Belçika, Hollanda istikametine doğru giden iki Rus bombardıman uçağını F-16'larla engellediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:53:00 -
Avrupa semalarında hareketli saatler! Rus bombardıman uçakları bölgeye girmeye çalıştı

Belçika F-16'larının, Kuzey Denizi üzerinde iki Rus bombardıman uçağının önünü kestiği bildirildi. Hollanda-Belçika-Lüksemburg hava sahasının muhafazasıyla görevli oldukları belirtilen Belçika savaş uçakları, Rus araçlarının bölgeye giriş yapmasına izin vermedi.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri kuzeyden gelen Ruslara ait TU-160 tipi bombardıman uçağı, 2 Belçika F-16'sı tarafından takibe alındı.

Hollanda'nın hava sahasına doğru uçan Rus araçlarının Birleşik Krallık'ın sorumlu olduğu bölgeye kadar itilmesinin ardından sonra görevi İngiliz Hava Kuvvetleri devraldı.

Birkaç yıldır, Rus bombardıman uçakları Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında sık sık uçtuğu belirtilirken söz konusu hava sahasının gözetiminde birkaç haftada bir değişim yapan Belçika ve Hollanda, burada 2 savaşçı jeti daima hazır olarak tutuyor.

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