Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Avrupa savunma dengesini kökten değiştirecek yeni bir adım atıldı. Birleşik Krallık ve Almanya, ortak geliştirdikleri uzun menzilli hassas taarruz füzesi projesinde hızlanma kararı aldıklarını duyurdu.

SavunmaSanayiST.com‘da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, projenin Trinity House Savunma Anlaşması kapsamındaki en kritik kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Bakan Healey‘e göre, haftalar içinde Alman P-8 Poseidon deniz karakol uçaklarının İskoçya’daki Lossiemouth üssünden ortak uçuşlara başlayak. “Yeni bir siber savunma programı oluşturduk. Ayrıca İngiliz Ordusu’nu desteklemek için 200 milyon sterlinlik (yaklaşık 246 milyon dolar) ek anlaşma yaptık. Bu, geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşmeden bile daha büyük bir adım,” dedi.

Mayıs 2025’te duyurulan Trinity House projesi, Avrupa güvenliğini artırmayı, NATO’nun doğu kanadındaki tehditleri caydırmayı ve iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, geliştirilen sistemin ülkenin bugüne kadar ürettiği en ileri teknolojili silah olacağını ve 2.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olacağını açıkladı.

Projeyle birlikte, hem İngiltere hem de Almanya’da binlerce yüksek nitelikli istihdam yaratılması bekleniyor. Ortaklık, deniz harp sistemlerini de kapsıyor; P-8 Poseidon uçakları için Sting Ray torpidolarının ortak tedarik planı da yürürlükte.

Healey, İngiltere-Almanya iş birliğinin sadece askeri değil, ekonomik olarak da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu ortaklık hem Avrupa güvenliği hem de savunma sanayimizin geleceği açısından hayati bir dönüm noktası,” ifadelerini kullandı.

Savunma uzmanlarına göre, bu girişim Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirme yönünde tarihi bir adım olacak ve uzun menzilli füze teknolojisinde yeni bir rekabet dönemini başlatacak.

