Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza THY pilotlarından sürpriz

Polonya'daki finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, yurda gelirken sürpriz kutlamayla karşılaştı. THY uçağının pilotları, anonsla Milli Takımımız'ı kutladı. Sporcular da anons jestine alkışlarla karşılık verdi.

Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları uçağıyla yurda döndü.

Pilotlardan Ampute Futbol Milli Takımına sürpriz

Pilotlar, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

"Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor"

Uçuş hakkında bilgi veren pilot Selahattin Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.