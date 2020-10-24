Avrupa sağlık sisteminin tükenmesinden endişeli

Münübe Yılmaz

AB'ye bağlı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüs vakalarında görülen artistan dolayı sağlık sistemlerinin çökmesinden endişe duyuyor. ECDC, dün yaptığı açıklamada sağlık sistemlerinin çökmesini” engellemek için Avrupa hükümetlerinin halk sağlığı alanında hızlı önlemler almaları gerektiğini duyurdu. ECDC’nin son değerlendirmesine göre Avrupa sakinleri hala yüksek oranda virüse maruz kalıyor ve bölgelerin çoğunda bağışıklık seviyesi yüzde 15’ten daha az durumda. ECDC Başkanı Dr. Andrea Ammon yaptığı açıklamada “Baskının sağlık hizmetleri ve ölüm oranı üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Toplumda yüksek vaka seviyeleri görülmesi risk altındakileri korumayı daha da zorlaştırdı. Sağlık hizmetleri sistemlerinde olası bir çöküş yaşanma tehlikesi ile mücadele etmek için halk sağlığı alanında güçlü önlemler alınması gerekiyor” dedi. ECDC, yetkilileri önlemleri sıkılaştırmaya çağırırken, yaklaşık 24 Avrupa ülkesinin şu anda yüksek salgın riskine sahip olan ülkeler arasına dahil edildiğini dile getirdi. Aynı zamanda ECDC, halk sağlığı yetkililerinin “Kovid-19 hasta sayısının artma ihtimaline karşı sağlık hizmetlerinin kapasitelerini artırmaları” ve “sağlık tesislerinde uzun dönemde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmaları” gerektiği üzerinde durdu.