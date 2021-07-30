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Dünya Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz
Dünya

Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'de çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye dileğinde bulundu. Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:15:00 -
Avrupa Parlamentosundan Türkiye mesajı: Bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye dileğinde bulundu.

Le Drian, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını Twitter hesaplarından Türkçe olarak paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabında, kalbinin yangınlarla mücadele eden Türk halkı, itfaiye ekipleri ve yetkililerle olduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.

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