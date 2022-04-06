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Dünya Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi
Dünya

Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, şubatta Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı AP'de Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki'ye para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 17:38:00 -
Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı! Ceza verildi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, şubatta Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı AP'de Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki'ye para cezası verdi.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Başkan Roberta Metsola, AP'nin içtüzüğünün 176'ncı maddesine dayanarak Bulgar milletveiki Angel Dzhambazki'ye Nazi selamına benzer uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 6 günlük ödenek kesintisi uygulanacağını belirtti.

Metsola, Dzhambazki'nin davranışının AP'nin saygınlığının sorgulanmasına neden olduğuna işaret etti.

Söz konusu kararın, Bulgar milletvekiline 31 Mart'ta iletildiğini dile getiren Metsola, Dzhambazki'nin parlamento kurallarına uygun olarak itiraz hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Bulgar Ulusal Hareketi Partisinden (VMRO) milletvekili Dzhambazki, şubatta Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda kürsüye çıkarak konuşma yapmıştı. AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Dzhambazki, konuşmasında Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz." ifadelerini kullanmıştı. Konuşmasının ardından kürsüden inen Dzhambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tutmuştu.

 

 

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Yorumlar

fetösavar

çok ayıp etmiş... başka bi hareket yapsaydı daha iyi olurdu..

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