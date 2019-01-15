Avrupa Parlamentosu'nda avronun 20. yılı kutlandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, "20 yıl önce başlayan avro girişimimizin bugün başarıya ulaştığını görüyoruz." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda avro para biriminin yürürlüğe girmesinin 20. yılı dolayısıyla özel oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Juncker, 1999 yılında başlayan avro girişiminin bugün başarıya ulaştığını gördüklerini söyledi.

Bağımsız faaliyet gösteren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesi'nde ekonomik ve sosyal uyumun en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Juncker, "ECB bağımsız olmasaydı avro para birimi başarılı olmazdı." dedi.

Avro Bölgesi'nin ekonomi, vergi ve bütçe politikaları konusunda daha fazla uyumlu hareket etmesi gerektiğine işaret eden Juncker, "Avrupa'da parasal birlik bir barış projesiydi. Benim neslim adına hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Antonio Tajani de "Bugün avronun 20. yılını kutluyoruz. Para birimimiz avroyu 340 milyon Avrupa vatandaşı kullanıyor." dedi.

Ekonomik krizlerde avronun kalkan gibi görev yaptığını belirten Tajani, avronun tek piyasayı daha şeffaf ve rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

Tajani, avronun mimarisini tamamlamak için bankacılık, sermaye birliği, mali ve ekonomik birliği tamamlamanın önemli olduğunu kaydetti.





- "Entegrasyonun en somut yansıması"





ECB Başkanı Mario Draghi ise vatandaşların günlük olarak karşılaştıkları Avrupa entegrasyonunun en somut yansımasının avro olduğunu söyledi.

Avronun tek pazarın bütünlüğünü güvence altına aldığına işaret eden Draghi, "Bugün ekonomilerimiz, avro tasarlanırken hayal edilemeyecek bir aşamada bütünleşmiş bir hal aldı." dedi.

Draghi, avronun, 20 yıldır Avrupa'da fiyat istikrarı sağladığını, piyasalara güveni arttırdığını kaydetti.

Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliği desteleyici reformlara devam etmesi gerektiğini vurgulayan Draghi, "Bugün görevimiz 20 önce başlatılmış olanı tamamlamaktır." ifadesini kullandı.





- "Avro, istihdam ve büyümeyi destekliyor"





Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, avronun, Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri olduğunu, istihdam ve büyümeyi desteklediğini kaydetti.

Avronun Avrupa'nın küresel görünümünü arttırdığına işaret eden Centeno, günümüzde Avro Bölgesi kurumsal çerçevesini geliştirecek adımlar atıldığını söyledi.

Avro, 1 Ocak 1999'da yürürlüğe girmişti. AP'nin yılın ilk genel oturumu bugün yapıldığı için avronun 20. yılı da bugün kutlandı.