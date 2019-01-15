0553 313 94 23

Avrupa Parlamentosu'nda avronun 20. yılı kutlandı

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker:- "20 yıl önce başlayan avro girişimimizin bugün başarıya ulaştığını görüyoruz"- AP Başkanı Antonio Tajani:- "Bugün avronun 20. yılını kutluyoruz. Para birimimiz avroyu, 340 milyon Avrupa vatandaşı kullanıyor"- ECB Başkanı Mario Draghi:- "Vatandaşların günlük olarak karşılaştıkları Avrupa entegrasyonunun en somut yansıması avrodur"

15 Ocak 2019 Salı 15:28
Avrupa Parlamentosu'nda avronun 20. yılı kutlandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, "20 yıl önce başlayan avro girişimimizin bugün başarıya ulaştığını görüyoruz." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda avro para biriminin yürürlüğe girmesinin 20. yılı dolayısıyla özel oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Juncker, 1999 yılında başlayan avro girişiminin bugün başarıya ulaştığını gördüklerini söyledi.

Bağımsız faaliyet gösteren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesi'nde ekonomik ve sosyal uyumun en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Juncker, "ECB bağımsız olmasaydı avro para birimi başarılı olmazdı." dedi.

Avro Bölgesi'nin ekonomi, vergi ve bütçe politikaları konusunda daha fazla uyumlu hareket etmesi gerektiğine işaret eden Juncker, "Avrupa'da parasal birlik bir barış projesiydi. Benim neslim adına hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Antonio Tajani de "Bugün avronun 20. yılını kutluyoruz. Para birimimiz avroyu 340 milyon Avrupa vatandaşı kullanıyor." dedi.

Ekonomik krizlerde avronun kalkan gibi görev yaptığını belirten Tajani, avronun tek piyasayı daha şeffaf ve rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

Tajani, avronun mimarisini tamamlamak için bankacılık, sermaye birliği, mali ve ekonomik birliği tamamlamanın önemli olduğunu kaydetti.


- "Entegrasyonun en somut yansıması"


ECB Başkanı Mario Draghi ise vatandaşların günlük olarak karşılaştıkları Avrupa entegrasyonunun en somut yansımasının avro olduğunu söyledi.

Avronun tek pazarın bütünlüğünü güvence altına aldığına işaret eden Draghi, "Bugün ekonomilerimiz, avro tasarlanırken hayal edilemeyecek bir aşamada bütünleşmiş bir hal aldı." dedi.

Draghi, avronun, 20 yıldır Avrupa'da fiyat istikrarı sağladığını, piyasalara güveni arttırdığını kaydetti.

Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliği desteleyici reformlara devam etmesi gerektiğini vurgulayan Draghi, "Bugün görevimiz 20 önce başlatılmış olanı tamamlamaktır." ifadesini kullandı.


- "Avro, istihdam ve büyümeyi destekliyor"


Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, avronun, Avrupa entegrasyonunun en önemli başarılarından biri olduğunu, istihdam ve büyümeyi desteklediğini kaydetti.

Avronun Avrupa'nın küresel görünümünü arttırdığına işaret eden Centeno, günümüzde Avro Bölgesi kurumsal çerçevesini geliştirecek adımlar atıldığını söyledi.

Avro, 1 Ocak 1999'da yürürlüğe girmişti. AP'nin yılın ilk genel oturumu bugün yapıldığı için avronun 20. yılı da bugün kutlandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:28
  1. AP
  2. Avrupa
  3. Avrupa Birliği
  4. Avrupa Parlamentosu
  5. Draghi
  6. Juncker
  7. tajani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı
    1. Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı
    2. Japonya'dan Google'a şok ceza!
    3. Soma'daki maden kazası
    4. 'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    5. Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk..
    6. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    7. Tinerciyi tiner döküp yakan zanlıya 17..
    8. ABD yaptırım uyguladı! Rusya destek..
    9. Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
    10. Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı..
    11. İBB’den çocuklara karne hediyesi
    12. Kütahya'da ulaşıma kar engeli
    13. Harekat öncesi Türkiye'den flaş hamle!
    14. PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk..
    15. Avcılar'da korkutan yangın
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. TCMB döviz kurları
    18. Vodafone, dijitalleşme yolculuklarında..
    19. NATO'yu tehdit ettiler: Gemiler çıkamaz
    20. BUDO seferleri iptal edildi
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi