Avrupa Parlamentosu o iki ülkeyi birbirine düşürdü! Rusya'nın Taliban ilişkisini böyle duyurdular

Dün Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, istihbaratın doğruluğu konusunda "fikir birliği" olmadığı için bu bilginin Başkan Donald Trump ile paylaşılmadığını açıklamıştı. Ancak AP haber ajansına konuşan üst düzey Beyaz Saray çalışanları bu bilginin iddia edilenin aksine bir yıl önce Trump'a aktarıldığını ileri sürdü.

McEnany, "İstihbarat toplumunda, söz konusu suçlamalara ilişkin bir fikir birliği yok. Aslında, bu bilgilerin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin ciddi fikir ayrılığı var. Başkan Trump'a teyit edilmemiş istihbaratlar konusunda bilgilendirme yapılmıyor. Bu istihbarat da teyit edilmemişti." ifadesini kullanmıştı.

Dönemin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da, meslektaşlarına Mart 2019'da Trump'a söz konusu istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi verdiğini söylediği iddia ediliyor. Fakat Bolton, bu iddialar hakkında konuşmak istemedi.

Söz konusu iddianın doğru olması halinde, Trump'ın neden Amerikalıların hayatını tehlikeye atan çabalar için Moskova'ya karşı herhangi bir cezai işlem başlatmadığı sorusunu gündeme getirecek.

Trump, görev süresi boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerini iyileştirmeye çalıştı ve bu yılın başlarında Rusya'nın uzaklaştırıldığı G7'de yeniden kabul edilmesi için harekete geçti.

Rus yetkililer ise bu iddiaları tümüyle yalanlayarak, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.

New York Times ve Washington Post'un iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

Washington Post'un da ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, Rusya'nın örgüte söz konusu teklifinin ardından bazı ABD askerlerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

ABD'li yetkililerin, bu konudaki istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.