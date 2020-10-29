Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Pierre Larrouturou, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim değişikliği, sağlık ve istihdam alanlarına yeterince kaynak sağlanmadığı gerekçesiyle açlık grevine başladı.

AP'deki Sosyal Demokratlar (S&D) grubunda yer alan ve Bütçe Komitesi üyesi olan Fransız Larrouturou, sosyal medya hesabından açlık grevine başladığını açıkladı.

AB bütçesinden iklim değişikliği, sağlık ve istihdam alanlarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğine işaret eden Larrouturou, özellikle finansal işlemlerden vergi alınması gerektiğini belirtti.

Larrouturou, açlık grevinin birinci gününde olduğunu, AB bütçesinden söz konusu alanlara daha fazla kaynak aktarılmaması halinde bunu sürdüreceğini ifade etti.

- AB bütçesi müzakere ediliyor

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri halen devam ediyor.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyor.

Söz konusu değişikliklere AB üyesi ülkeler sıcak bakmıyor.