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Dünya Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!
Dünya

Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin İtalya'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 07:16:00 - 2022-01-11 07:25:53
Avrupa Parlamentosu Başkanı öldü!

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sassoli'nin bağışıklık sistemiyle ilgili "ciddi bir komplikasyon" olduğu, iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanade yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, 11 Ocak günü sabah saat 1.15'te İtalya'nın Aviano kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü AB parlamentosu, Sassoli'nin 26 Aralık'ta İtalya'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Eylül 2021'de parlamentonun genel oturumu sırasında, 65 yaşındaki Sassoli kötü bir zatürre vakasıyla rahatsızlandı. Sassoli, 2019'dan beri AB parlamentosunun başkanıydı.

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