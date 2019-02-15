0553 313 94 23

Avrupa otomobil pazarı Ocak’ta azaldı

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:07
Avrupa otomobil pazarı Ocak’ta azaldı

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ocak ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı ve toplam 1 milyon 226 bin 446 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 Ocak ayında 1 milyon 286 bin 98 adet satış gerçekleşmişti.


AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,9 ile İzlanda, yüzde 18,8 ile Hollanda ve yüzde 17,0 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 49,0, yüzde 18,8 ve Macaristan yüzde 9,2 oranlarıyla yer aldı.


2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 58,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 18’inci oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü azaltmak için çalışmalar yapıyoruz"
    1. Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü..
    2. Kara Havacılık Komutanlığı davasında..
    3. İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama..
    4. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    5. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    6. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    7. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    8. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    9. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    10. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    11. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    12. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    13. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    14. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    15. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    16. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    17. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    18. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    19. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    20. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler