Avrupa Merkezi Yunanistan’ı korona ölümleriyle ilgili üstüne basa basa uyardı! Kalkan gibi koruma gerek

Veriler, 65 yaş üstü kişilerde vaka sayısı bakımından Yunanistan’ı en kötü sırada gösterirken, her yaştan toplam yeni Kovid vaka sayısında ise Kıbrıs’tan sonra sondan ikinci sırada gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerine ilişkin son ECDC raporuna göre, tüm ülkelerde yeni vakalarda azalma olurken, Yunanistan’da enfeksiyon nedeniyle ciddi hastalık ve ölüm riski en yüksek olan 65 yaş üstü kişilerdeki vakalarda artış var.

65 yaş üstü kişilerde 100 bin nüfusta 942 vaka ve her yaştan 100 bin nüfusta 691 vaka bulunmakta.

Verilerin incelendiği 27 ülkede ortalama 65 yaş üstü nüfusta 100 bin kişi başına 311,9 vaka görülürken, bu da Yunanistan’da vaka sayısının üç kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Her yaştan, Avrupa ortalaması 100 bin nüfus başına 161 vaka iken, ülkemizde bu sayı yaklaşık dört katı.

Tabii ki, çok sayıda vaka, ülkemizde son derece yüksek olan ve 100 bin nüfus başına 6.240 teste ulaşan genel nüfusa yapılan çok sayıda testle haklı gösterilebilir.

Avrupa ülkelerinde ortalama 100 bin nüfus başına 779 test yapılıyor, yani Yunanistan son 14 günde Avrupa’nın geri kalanına kıyasla yaklaşık sekiz kat daha fazla test gerçekleştirdiği ve sıralamada Kıbrıs’tan sonra ikinci sırada yer aldığı ekleniyor.

Ancak somut göstergelere göre, yoğun bakımda (entübe) yatanlar ve ölenler de Yunanistan’da son 14 günde sorunun büyüdüğünü gösteriyor.

Ülkemizde Kovid enfeksiyonu olan hastaların hastaneye yatırılmaları 100 bin kişide 16,4 iken, diğer Avrupa ülkelerinin ortalaması 100 bin kişide 4.

Bu, Yunanistan’da Avrupa ortalamasına kıyasla dört kat daha fazla hastaneye yatış olduğu anlamına geliyor.

Aynı durum Yoğun Bakım Ünitelerine yatırılmalar için de geçerli. Yunanistan Avrupa ortalamasına göre dört kat daha fazla hasta yatıran ve bu artış gösteren tek ülkedir.

En son Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre (19 Ocak), Yunanistan’da entübe edilen kişilerin ortalama yaşı sürekli olarak 76’nın üzerindedir.

Nitekim son beş haftada entübe edilen kişi sayısı yüzde 41,3 arttı (Aralık ortasındaki 104’ten 147’ye).

Ölümler açısından ülkemiz şu anda 100 bin kişi başına 32,5 ölümle Avrupa’da Hırvatistan (yüzde 35,9) ve Slovenya’nın ( yüzde 35,1) arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

AB/AEA ülkelerinde ortalama ölüm sayısı 100 bin nüfusta 10,3. Yani ülkemize göre üç kat daha az ölüm kaydediliyor.

Bilim adamları, yaşlıları ağır hastalık ve ölümden koruduğu için koronavirüs aşısının ikinci hatıra dozu (4. doz) ile aşılamanın önemini vurgulasa da, Yunanistan’daki oranlar son derece düşük.

AB ülkeleri arasında ikinci hatıra dozu ile aşılanan yaşlı nüfusun toplam yüzdesi yüzde 34,4 iken, ülkemizde bu oran sadece yüzde 25,5.