  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:26:15 -
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığına dikkat çekilerek, bankanın gerek duyulduğunda tüm enstrümanlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

PEPP'de alımların esnek bir şekilde en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, PEPP'de ana paraları en azından 2022'nin sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceği işaret edilerek, bankanın yeniden finansman operasyonları yoluyla bol miktarda likidite sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Mevcut ortamda aşağı yönlü risklerin olduğu anımsatılan açıklamada, "Yönetim Konseyi, salgının dinamikleri, aşıların piyasaya sürülmesi ve döviz kurundaki gelişmeler dahil olmak üzere gelen bilgileri dikkatlice değerlendirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aralık ayında yapacakları makro ekonomik çalışmanın ardından ekonomik görünüm ve risk dengesinin detaylı ele alınacağı ve uygun enstrümanların yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yi..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki
Dünya

AP'nin Fransız milletvekilinden Macron'a sert tepki

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Manon Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna yönelik tok..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay