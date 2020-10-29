Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığına dikkat çekilerek, bankanın gerek duyulduğunda tüm enstrümanlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

PEPP'de alımların esnek bir şekilde en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, PEPP'de ana paraları en azından 2022'nin sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceği işaret edilerek, bankanın yeniden finansman operasyonları yoluyla bol miktarda likidite sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Mevcut ortamda aşağı yönlü risklerin olduğu anımsatılan açıklamada, "Yönetim Konseyi, salgının dinamikleri, aşıların piyasaya sürülmesi ve döviz kurundaki gelişmeler dahil olmak üzere gelen bilgileri dikkatlice değerlendirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aralık ayında yapacakları makro ekonomik çalışmanın ardından ekonomik görünüm ve risk dengesinin detaylı ele alınacağı ve uygun enstrümanların yeniden değerlendirileceği kaydedildi.