Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), beşinci toplantıda da değişikliğe gitmeyerek beklentiler doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldı.
Ekonomi
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