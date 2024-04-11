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Ekonomi Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 15:30:00 - 2024-04-11 15:48:52
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), beşinci toplantıda da değişikliğe gitmeyerek beklentiler doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldı.

 

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Yorumlar

Demek kii

Elin gavuruda da Nas inancı varmış.
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