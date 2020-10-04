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Spor Avrupa Masa Tenisi Birliği, Türkiye'den 3 isme komitelerinde görev verdi
Spor

Avrupa Masa Tenisi Birliği, Türkiye'den 3 isme komitelerinde görev verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:41:51 -
Avrupa Masa Tenisi Birliği, Türkiye'den 3 isme komitelerinde görev verdi

ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU), Türkiye'den 3 ismi komitelerinde görevlendirdi.

Yapılan açıklamada, ETTU'nun on-line düzenlenen toplantısında, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan'ın Veteranlar Komitesi Başkan Vekili, dış ilişkiler sorumlusu Samet Polat'ın ise Gençlik Komitesi Başkan Vekili olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Toplantıda Türkiye'den Emre Başkan'a ise Paralimpik Komite Üyesi görevinin verildiği kaydedildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, yaptığı açıklamada, verilen görevlerin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle yönetim kurulu üyemiz Savaş Ertufan'ı, genç arkadaşımız Samet Polat'ı ve Emre Başkan hocamızı bu önemli görevler için yürekten kutlarım. Avrupa'da söz sahibi bir ülke olarak masa tenisinin gelişimine uluslararası bazda katkı vermek ve Avrupa'da daha ileri gitmek bizim için önemli bir hedef. Bu hedef doğrultusunda güzel adımlar attığımız için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.


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