Avrupa maçı öncesi büyük kriz! Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar kayboldu

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında Romanya'da karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde temsilcimiz forma krizi yaşadı.

Formalar havaalanında kayboldu

Karşılaşmada giyilecek formaların Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu belirten Sivasspor yaptığı açıklamada, " Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

Cluj şort ve çorap takımı verecek

Rumen basını ise haberinde Sivasspor'un Cluj'dan forma talep ettiğini ve Rumen ekibinin bu talebi geri çevirmeyerek, beyaz forma şort ve çorap takımı vermeyi kabul ettiği bildirildi.