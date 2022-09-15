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Spor Avrupa maçı öncesi büyük kriz! Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar kayboldu
Spor

Avrupa maçı öncesi büyük kriz! Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar kayboldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, maçta giyeceği formalar Romanya havalaanında kayboldu. Temsilcimizden yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:59:00 -
Avrupa maçı öncesi büyük kriz! Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar kayboldu

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında Romanya'da karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde temsilcimiz forma krizi yaşadı.

Formalar havaalanında kayboldu

Karşılaşmada giyilecek formaların Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu belirten Sivasspor yaptığı açıklamada, " Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

Cluj şort ve çorap takımı verecek

Rumen basını ise haberinde Sivasspor'un Cluj'dan forma talep ettiğini ve Rumen ekibinin bu talebi geri çevirmeyerek, beyaz forma şort ve çorap takımı vermeyi kabul ettiği bildirildi.

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