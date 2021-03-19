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Spor Avrupa Ligi'nde hastaneye gönderen tekme
Spor

Avrupa Ligi'nde hastaneye gönderen tekme

Avrupa Ligi'nde Rangers ve Slavia Prag arasındaki müsabakaya Roofe'nin tekmesi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 02:10:00 -
Avrupa Ligi'nde hastaneye gönderen tekme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Slavia Prag 1-1 rövanşında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek çeyrek finalin yolunu tuttu.

Çekya ekibinin gollerini 14. dakikada Olayinka ve 74. dakikada Stanciu kaydetti.

Kaleci hastaneye götürüldü

Rangers'ta 61. dakikada Roofe ve 73. dakikada Bologun kırmızı kart görünce ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Fakat Roofe'nin gördüğü kart maça damga vurdu.

Roofe'un kramponu, tabanıyla birlikte Slavia Prag kalecisi Kolar'ın yüzüne geldi. Çok sert darbe alan Kolar sahadan sedyeyle çıkarıldı ve direk ambulansla hastaneye götürüldü.

 

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