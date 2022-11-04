UEFA Avrupa ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları heyecanı tamamlandı. Futbolseverler ise hangi takımların tur atladığını araştırmaya başladı.

Avrupa Ligi'nde hangi takımlar tur atladı? Konferans Ligi hangi takımlar üst tura çıktı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi. Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz) ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

A, B, C ve D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapıldı ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları sona erdi.

Gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya) ve Nice (Fransa) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya) ve Partizan (Sırbistan) play-off turu oynama hakkı elde etti.

B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0

FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3

Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2

Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1

Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2