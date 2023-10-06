Avrupa Ligi’nde gol düelloları tam 41 gol oldu! İşte gecenin sonuçları..
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta grup maçları adeta gol düellolarıyla dolu geçti. 16 maçta tam 41 gol çıkarak haftaya gol damgası vuruldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde güne damga vuran sonuçlarda ön plana çıkan Slavia Prag ve Sheriff arasında oynanan müsabaka oldu. Slavia Prag, Sheriff’i 6-0 gibi net bir skorla geçerek grupta puanını 6’ya çıkarıp lider oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde günün sonuçları:
A Grubu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Freiburg 1-2 West Ham
Tsc Backa T. 2-2 Olympiakos
B Grubu:
AEK 1-1 Ajax
Marsilya 2-2 Brighton
C Grubu:
Aris Limassol 2-1 Rangers
Real Betis 2-1 Sparta Prag
D Grubu:
Rakow C. 0-1 Sturm Graz
Sporting CP 1-2 Atalanta
E Grubu:
Liverpool 2-0 U.S Gilloise
Toulouse 1-0 LASK
F Grubu:
Maccabi Haifa 0-0 Panathianikos
Villareal 1-0 Rennes
G Grubu:
Roma 4-0 Servette
Slavia Prag 6-0 Sheriff
H Grubu:
Hacken 0-1 Karabağ
Molde 1-2 Bayer Leverkusen