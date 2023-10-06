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Spor Avrupa Ligi’nde gol düelloları tam 41 gol oldu! İşte gecenin sonuçları..
Spor

Avrupa Ligi’nde gol düelloları tam 41 gol oldu! İşte gecenin sonuçları..

Yeniakit Publisher
2023-10-06 00:13:00 -
Avrupa Ligi’nde gol düelloları tam 41 gol oldu! İşte gecenin sonuçları..

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta grup maçları adeta gol düellolarıyla dolu geçti. 16 maçta tam 41 gol çıkarak haftaya gol damgası vuruldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde güne damga vuran sonuçlarda ön plana çıkan Slavia Prag ve Sheriff arasında oynanan müsabaka oldu. Slavia Prag, Sheriff’i 6-0 gibi net bir skorla geçerek grupta puanını 6’ya çıkarıp lider oldu.

 

UEFA Avrupa Ligi’nde günün sonuçları:

 

A Grubu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Freiburg 1-2 West Ham

Tsc Backa T. 2-2 Olympiakos

 

B Grubu:

AEK 1-1 Ajax

Marsilya 2-2 Brighton

 

C Grubu:

Aris Limassol 2-1 Rangers

Real Betis 2-1 Sparta Prag

 

D Grubu:

Rakow C. 0-1 Sturm Graz

Sporting CP 1-2 Atalanta

 

E Grubu:

Liverpool 2-0 U.S Gilloise

Toulouse 1-0 LASK

 

F Grubu:

Maccabi Haifa 0-0 Panathianikos

Villareal 1-0 Rennes

 

G Grubu:

Roma 4-0 Servette

Slavia Prag 6-0 Sheriff

 

H Grubu:

Hacken 0-1 Karabağ

Molde 1-2 Bayer Leverkusen

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