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Spor Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları
Spor

Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları

UEFA Avrupa Ligi güncel puan | UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi grupta kim lider?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 01:04:00 -
Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları

Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala ekipler birbirinden önemli maçlara çıktı. İşte, gecenin maçları ve oluşan puan durumları...

Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları

A Grubu

Brøndby-Lyon: 1-3

Rangers-Sparta Prag: 2-0

B Grubu

Monaco-Real Sociedad: 2-1

PSV-Strum Graz: 2-0

C Grubu

Leicester-Legia Varşova: 3-1

D Grubu

Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0

E.Frankfurt-Antwerp:  2-2

E Grubu

 

Galatasaray-Marsilya: 4-2

L.Moskova-Lazio: 0-3

F Grubu

Midtjylland-S.Braga: 3-2

Kızılyıldız-Ludogorests: 1-0

G Grubu

B.Leverkusen-Celtic: 3-2

Real Betis-Ferencvaros: 2-0

H Grubu

Dinaso Zagreb-Genk: 1-1

Rapid Wien-West Ham: 0-2

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