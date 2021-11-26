Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları
UEFA Avrupa Ligi güncel puan | UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi grupta kim lider?
Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala ekipler birbirinden önemli maçlara çıktı. İşte, gecenin maçları ve oluşan puan durumları...
Avrupa Ligi puan durumları | UEFA Avrupa Ligi 5.hafta puanları
A Grubu
Brøndby-Lyon: 1-3
Rangers-Sparta Prag: 2-0
B Grubu
Monaco-Real Sociedad: 2-1
PSV-Strum Graz: 2-0
C Grubu
Leicester-Legia Varşova: 3-1
D Grubu
Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0
E.Frankfurt-Antwerp: 2-2
E Grubu
Galatasaray-Marsilya: 4-2
L.Moskova-Lazio: 0-3
F Grubu
Midtjylland-S.Braga: 3-2
Kızılyıldız-Ludogorests: 1-0
G Grubu
B.Leverkusen-Celtic: 3-2
Real Betis-Ferencvaros: 2-0
H Grubu
Dinaso Zagreb-Genk: 1-1
Rapid Wien-West Ham: 0-2