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Spor Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?
Spor

Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?

Avrupa Ligi son 16’ya kalan takımlar hangileri | UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları sona erdi. Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler isimleri son 16 turuna yazdırdı. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek grup üçüncüleriyle play-off turu oynayacak. Play-off turunu geçenler son 16da mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi takımlar play-off oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:30:00 -
Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?

Avrupa Ligi’nde grup heyecanı altıncı ve son maçlarla tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasıyla hangi takımların play-off oynayacağı araştırılmaya başladı. Peki, hangi ekipler doğrudan son 16’ya kaldı?

Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?

Avrupa Ligi son 16'ya yükselen takımlar:

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Kızılyıldız

Beyirn Leverkusen

West ham United

Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak grup ikincileri:

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiakos

Lazio

Braga

Real Betis

Dinamo Zagreb

Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar:

Barcelona

Borissie Dortmund

Leipzig

Porto

Sevilla

Sheriff

Zenit

Atalanta

Avrupa Ligi’nde gruplarını üçüncü bitiren ve Avrupa Konferans Ligi’nde play-off oynayacak olan takımlar:

Sparta Prag

PSV

Leicester City

Fenerbahçe

Marsilya

Midtjylland

Celtic

Rapid Wien

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?

Spor

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play off maçını kiminle oynayacak?

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