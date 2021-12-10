Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?
Avrupa Ligi son 16’ya kalan takımlar hangileri | UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları sona erdi. Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler isimleri son 16 turuna yazdırdı. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek grup üçüncüleriyle play-off turu oynayacak. Play-off turunu geçenler son 16da mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi takımlar play-off oynayacak?
Avrupa Ligi’nde grup heyecanı altıncı ve son maçlarla tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasıyla hangi takımların play-off oynayacağı araştırılmaya başladı. Peki, hangi ekipler doğrudan son 16’ya kaldı?
Avrupa Ligi play-off oynayacak takımlar hangileri?
Avrupa Ligi son 16'ya yükselen takımlar:
Lyon
Monaco
Spartak Moskova
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Kızılyıldız
Beyirn Leverkusen
West ham United
Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak grup ikincileri:
Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olympiakos
Lazio
Braga
Real Betis
Dinamo Zagreb
Avrupa Ligi’nde play-off oynayacak Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar:
Barcelona
Borissie Dortmund
Leipzig
Porto
Sevilla
Sheriff
Zenit
Atalanta
Avrupa Ligi’nde gruplarını üçüncü bitiren ve Avrupa Konferans Ligi’nde play-off oynayacak olan takımlar:
Sparta Prag
PSV
Leicester City
Fenerbahçe
Marsilya
Midtjylland
Celtic
Rapid Wien