Avrupa Ligi maçları ne zaman? Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta?

Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Lig maçlarının yanında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi maçlarını da büyük bir heyecanla takip ediyor. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynancak final karşılaşmalarına toplamda 30 bin hediye bilet dağıtalacağı belirtildi.

Açıklamada, Şampiyonlar Ligi için 10 bin, Avrupa Ligi için 8 bin, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi için 6 bin bilet verileceği ifade edildi.UEFA ayrıca, finallerin oynanacağı stadyumlardaki Kategori 4 (70 Euro) ve Kategori 3 (180 Euro) biletlerinin fiyatlarını 2022,2023 ve 2024'te sabit tutma kararı aldıklarını duyurdu.

Avrupa Ligi bugün hangi maçlar var?

17 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 32 ilk karşılaşmaları oynanacaktır.

Midtjylland - PAOK (17 Şubat saat 20:45)

Zenit - Real Betis (17 Şubat saat 20:45)

Sheriff - Braga (17 Şubat saat 20:45)

Dortmund - Rangers (17 Şubat saat 20:45)

Barcelona - Napoli (17 Şubat saat 20:45)

Fenerbahçe - Slavia Prag (17 Şubat saat 20:45)

Porto - Lazio (17 Şubat saat 23:00)

Sparta Prag - Partizan (17 Şubat saat 23:00)

PSV - Maccabi Tel Aviv (17 Şubat saat 23:00)

Marsilya - Karabağ (17 Şubat saat 23:00)

Leicester City - Randers (17 Şubat saat 23:00)

Celtic - Bodo Glimt (17 Şubat saat 23:00)

Sevilla - Dinamo Zagreb (17 Şubat saat 23:00)

RB Leipzig -Real Sociedad (17 Şubat saat 23:00)

Atalanta - Olympiakos (17 Şubat saat 23:00)

Avurupa Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi finali nerede oynanacak?

Bu yıl 30. kez oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde final Rusya'nın St. Petersburg Stadyumu'nda, Avrupa Ligi finali İspanya'daki Ramon Sánchez Pizjuan Stadyumu'nda yapılacak. İlk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nin finali ise Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ise Juventus'un stadı Allianz Stadyumu ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Chelsea, Avrupa Ligi'nde Villareal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona şampiyonluğa ulaşmıştı.