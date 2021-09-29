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Spor Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar ne zaman oynanacak?
Spor

Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi 2. maçların heyecanı yaşanıyor. Türkiye’yi Fenerbahçe ve Galatasaray’n temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon - Brondby takımlarının karşılaşmalarıyla başlayacak. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçların ne zaman oynanacağını sorguluyor. Peki Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-29 12:02:00 - 2021-09-29 12:02:58
Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak. D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray Türkiye saati ile 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

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