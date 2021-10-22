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Spor Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?
Spor

Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?

Galatasaray puan durumu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3.maçında Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverler bu sonucun ardından Galatasaray’ın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi’nde lider mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-22 22:16:00 -
Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?

UEFA Avrupa Ligi’nde 3.hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverler ise E Grubu sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray lider mi?

Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?

Avrupa Ligi 3.hafta sonuçları

Fenerbahçe - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0

Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4

Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

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