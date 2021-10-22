Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?
Galatasaray puan durumu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3.maçında Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverler bu sonucun ardından Galatasaray’ın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi’nde lider mi?
UEFA Avrupa Ligi’nde 3.hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverler ise E Grubu sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray lider mi?
Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var Avrupa ligi?
Avrupa Ligi 3.hafta sonuçları
Fenerbahçe - Royal Antwerp (Belçika): 2-2
Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4
Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0
PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2
Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1
West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0
Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4
Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0