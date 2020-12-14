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Spor Avrupa Ligi eşleşmeleri | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu mu?
Spor

Avrupa Ligi eşleşmeleri | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu mu?

Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri | UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kuraları çekildi. Peki, Avrupa Ligi son 32 maçları ne zaman? | Avrupa Ligi eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:49:00 -
Avrupa Ligi eşleşmeleri | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu mu?

UEFA eşleşmeleri | Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Aynı ülke ya da grup ekipleri ile Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin birbirleriyle eşleşemediği kuraya, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Avrupa Ligi eşleşmeleri | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu mu?

İlk maçların 18 Şubat 2021, rövanşların ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Wolfsberg (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

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