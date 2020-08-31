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Spor Avrupa kurasında kardeş ülkeyi çektik! Galatasaray'ın rakibi Neftçi
Spor

Avrupa kurasında kardeş ülkeyi çektik! Galatasaray'ın rakibi Neftçi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Müsabaka 17 Eylül'de oynanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:39:00 -
Avrupa kurasında kardeş ülkeyi çektik! Galatasaray'ın rakibi Neftçi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un ceza almasıyla Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanan Galatasaray’ın beklediği kura çekimi gerçekleşti.

Ülkemizi 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray, 2. ön eleme turunda kardeş ülke Azerbaycan’ın temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

Müsabaka 17 Eylül’de Azerbaycan’da oynanacak. Turun galibi tek maç üzerinden belirlenecek.

Süper Lig’de yeni sezon 11 Eylül’de başlıyor. Sarı kırmızılılar ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıp Azerbaycan deplasmanına gidecek ve burada UEFA Avrupa Ligi’nde tur mücadelesi verecek.

Fikstür zorlu

Galatasaray, 17 Eylül’den üç gün sonra yani 20 Eylül’de Başakşehir ile karşılaşacak.

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